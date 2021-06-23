航運股受到大股東申報轉讓影響，類股漲多後今天出現大幅修正，盤中一度高達13檔出現跌停，類股指數跌幅一度超過7％，而在恐慌性賣壓消化後，跌幅收斂至4％。

航運股股價近期持續創高，昨天多家公司大股東申報轉讓持股，包括台航(2617)公告申讓1.32萬張，陽明(2609)持股，持股張數降至2.86萬張；台船(2208)法人代表謝國榮申讓200張台船股票；正德(2641)董事正展投資轉讓6200張。即使台船昨天法說會，也受到影響，這三檔今天盤中都出現亮燈跌停表現。

近期飆漲的四維航(5608)因近期股價波動達公布注意交易資訊標準，今天直接跳空跌停。不過，公司自結獲利表現強勁，4月稅後盈餘1.13億元，年增1.9倍，每股盈餘0.43元，單月就賺贏第1季的0.14元。

除了貨櫃輪景氣暢旺外，散裝亦不遑多讓，今年第1季散裝船租金向上，且今年航運市場需求成長大於船隊供給成長。而BDI維持成長，5月平均2965點，創11年歷史新高，前5月平均2112點，主要受惠全球經濟從去年谷底翻身，此外製造業PMI景氣復甦，加上全球散裝船隊訂單預估至未來2～3年將維持低檔，帶動整體散裝貿易運輸成長。