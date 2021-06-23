外媒引述消息人士指出，摩根士丹利（Morgan Stanley）22日（周二）向員工表示，隨著7月12日起重新開放大批人員重返紐約都會區辦公室，但唯有完全接種新冠疫苗的員工與客戶才可進入。

據悉，摩根士丹利要求員工、客戶、訪客必須出示完全接種疫苗的證明，才能夠進入紐約市與西徹斯特郡（Westchester County）的辦公室。若還未接種疫苗者則必須遠端上班。根據該銀行7月12日起實施的最新政策，將解除室內戴口罩以及維持社交距離的規定。