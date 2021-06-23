摩根士丹利規定 未打疫苗者不得進入紐約辦公室 11:112021/06/23 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外媒引述消息人士指出，摩根士丹利（Morgan Stanley）22日（周二）向員工表示，隨著7月12日起重新開放大批人員重返紐約都會區辦公室，但唯有完全接種新冠疫苗的員工與客戶才可進入。 據悉，摩根士丹利要求員工、客戶、訪客必須出示完全接種疫苗的證明，才能夠進入紐約市與西徹斯特郡（Westchester County）的辦公室。若還未接種疫苗者則必須遠端上班。根據該銀行7月12日起實施的最新政策，將解除室內戴口罩以及維持社交距離的規定。 美國慶7成成人接種確定落空 鼓勵年輕人打疫苗 關島接種疫苗誘人 機加酒不到5萬 #辦公室 #摩根士丹利 #紐約 #接種疫苗 #斯特郡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 里長曝診所疫苗報廢找1至7類遞補 北市衛生局卻說不能打 09:022021/06/23 生活 台東牧心60位憨兒 預計下周接種疫苗 10:372021/06/23 生活 337萬件案子待審卻無疫苗可打 法院仍要開庭讓法官法警氣炸 09:352021/06/23 社會 雲林母打疫苗後哺乳女嬰突猝死 檢方化驗母乳擇期解剖找真相 08:442021/06/23 社會 立陶宛捐台疫苗 羅智強辦公室主任曝內幕：是給美國的保護費 09:072021/06/23 政治 千人打疫苗遭疑憑什麼 漢翔回應基於國防安全 04:102021/06/23 焦點要聞 飲食療養黃金比例 舒緩疫苗打完發燒倦怠等不適感 10:332021/06/23 健康 北農恐爆傳播鏈 專家談解封還太早 04:102021/06/23 生活新聞 關鍵設施50萬人 7／1開打 04:102021/06/23 財經要聞 到關島打疫苗 旅行社推機＋酒5萬有找 04:102021/06/23 財經要聞 民主黨8人混戰 楊安澤暫居第二 04:102021/06/23 話題觀察 財經熱門新聞 比特幣爆大屠殺 好日子玩完了？專家1句曝後市 - 財經 萬海爆7563萬元鉅額違約交割 - 財經 三級警戒擬延長至7月12日 - 日報 航運族群大股東 大賣股 - 財經要聞 - 工商時報 工具機大爆單 紛加薪留才 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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