新冠肺炎疫苗加速施打，台北市關渡國中配合關渡醫院，出借場地做為施打疫苗地點，但有民眾質疑，學校利用特權圖利校內少數一級主管施打疫苗，校方則澄清絕無此事，北市教育局副局長陳素慧喊冤說明，高中職以下教職員屬第7類對象，都是依院方通知，在下午5點所剩的殘劑施打，並非外界所質疑的特權施打。

陳素慧說，日前士林洗腎中心發生將殘劑丟掉的情形，台北市長柯文哲授權醫療院所可將殘劑施打在第1至7類的對象，而關渡國中教職員屬第7類對象，且都是利用每天所剩的殘劑，並依照給醫療院所的造冊名單順序施打。

陳素慧說，端午節時，校方得知要借場地給院方，二話不說盡全力協助，在施打疫苗過程，面對大批群眾，協助動線疏導等現場工作，也都沒有施打疫苗，現在用殘劑施打，卻被說是圖利，校方真的很冤枉。

關渡國中校長陳建廷表示，校方有將10餘位直接參與防疫的工作人員名單提報醫院，包括校長、主任、工友、保全等人，而疫苗有剩醫院才會通知，每天施打狀況都不同。

陳建廷說，名單至今僅施打6人，都是醫院臨時通知有疫苗才去施打，他強調，學校人員在施打疫苗第7類，依現在疫苗量很快就會輪到，根本不需來排剩餘疫苗。