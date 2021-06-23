中國大陸23日公布一項中澳關係民調顯示，以0-100分好感度評價，大陸受訪者對澳洲的好感度平均分為55.6分，較去年65.3分有較大降幅。此外，民調就中國對於澳洲的依存度、留學、旅遊，都呈現下降趨勢。此前，澳洲羅伊研究所民調，澳洲民眾對中國的好感度自2019年出現顯著下降，低至49分後，2020年進一步降至39分。

報告認為，民調也顯示，澳洲國內認為「澳中雙邊關係不會影響經濟交流，尤其是服務貿易」的想法，很大程度是一廂情願。

《環球時報》報導，這次民調背景是2017年以來，中澳關係曲折走低。尤其澳洲政媒指「外國干涉」矛頭指向在澳華裔、中國留學生；2020年新冠疫情澳積極應和美國遊說多國開展「獨立調查」；2021年4月，澳聯邦政府引用新通過《外國關係法》否決維多利亞州與中方簽訂的《一帶一路合作諒解備忘錄》與《框架協定》；次月，中國發改委發表聲明，無限期暫停與澳聯邦政府相關部門共同牽頭的中澳經濟對話機制下一切活動。

這項年度民調是今年6月由北京外國語大學澳洲研究中心（「北外澳研」）與大陸《環球時報》旗下輿情調查中心（環球輿情）合作，在中國10個城市對成年居民線上問卷調查，回收有效樣本2067份。今年為連續第二年。問卷調查並參照澳洲羅伊國際政策研究所民調中相關問題完成。

受訪者在「中國最好的朋友」16個選項中，巴基斯坦47.4％第一。澳洲4.5％，比去年7.6％下降。

被問及「中澳關係有多重要」，「比較重要」（44.8％）和「一般」（25.3％）居前。問到「中澳關係定性」，87.5％認為「對於澳洲來說，中國更多是經濟夥伴」，而不是軍事威脅，但2020年羅伊民調澳洲民眾只有55％受訪者認為「更多是經濟夥伴」，認為「更多是軍事威脅」的上漲到41％。

被問及是否同意「澳洲在經濟上過於依賴中國」時，近一半中國受訪者（49.6％）表示「同意」。但問及是否「中國在經濟上過於依賴澳洲」時，僅11.5％「同意」，76.9％「不同意」。

疫情前，截至2019年底，中國留學生占近76萬澳洲國際學生的28％；中國遊客占15％，消費金額占到國際旅客消費總額的27％。

在被問及旅遊目的地時，受訪者從12個國家中進行單選，選擇澳洲的占12.4％，排名第四，比去年16.7％下降，名次從第二落到第四。9個熱門留學目的地選擇「最想去留學的國家」，澳洲提及率也從2020年的16.5％降至13.6％。

報告認為，大陸民眾在挑選旅遊和留學目的地時似乎更傾向於選擇雙邊關係較好的。絕大多數受訪者在挑選留學（85.2％）和旅遊（79.2％）目的地時均會考慮對華政策、好感度和雙邊關係。