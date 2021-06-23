「小林志玲」馮媛甄今（23日）被周刊爆夫妻感情失和，傳出馮媛甄因為「霧峰林家」後代、賽車手老公林帛亨政治色彩太嚴重，出言得罪一票朋友，讓馮媛甄裡外不是人，氣得她回娘家住，對此，馮媛甄稍早在臉書強調夫妻感情很好，同時，林帛亨也親上火線回應。

林帛亨遭指在臉書發表政治言論，對於和他不同黨派的朋友一律封鎖，還反問：「誰跟你兄弟？」讓馮媛甄裡外不是人，甚至傳出夫妻溝通無效，馮媛甄最後搬回嘉義娘家，對此，根據《三立新聞網》報導，林帛亨解釋，政治立場是被友人亂爆料，表示有位友人到不同政治立場的臉書裝熟，林帛亨才回應他「誰跟你兄弟？」林帛亨還附上截圖為證，並表示：「他就玻璃心碎吧」。

馮媛甄2015年風光嫁給身家30億的「霧峰林家」後代、賽車手林帛亨，夫妻育有一女。（圖／本報系資料照片）

至於和馮媛甄的夫妻感情，林帛亨則強調，兩人的感情很好「不輸熱戀期的好」，林帛亨還加碼透露，夫妻有計畫要生第二胎，正在努力中，同時，馮媛甄稍早也在臉書回應：「感情很好 謝謝關心」，夫妻都跳出來駁斥婚變傳聞。

38歲馮媛甄因甜美娃娃音和神似名模林志玲的高顏值，讓她擁有「小林志玲」的美名，馮媛甄2015年風光嫁給身家30億的「霧峰林家」後代、賽車手林帛亨，小倆口多年前才挺過長輩反對婚事的烏龍風波，未料今又被爆婚變，逼得林帛亨和馮媛甄接連上火線駁斥，強調子虛烏有。