1名女網友昨深夜準備睡覺時，發現門外傳來開門聲，她透過門口貓眼竟看到1名男子不斷試圖轉動她家的門把，嚇得她趕緊拍下照片並詢問網友怎麼辦？隨後她透過簡訊報警，而男子在警方趕到前已離開；不少網友則建議她近日出門要特別小心，恐怕遭對方鎖定跟蹤。

1名女網友23日凌晨3點在PTT上發文表示，她當時躺在床上準備醞釀睡意，不料住家的門外竟傳來開門聲，她原本以為是隔壁鄰居，還後來發現聲音離她很靠近，於是前往房門的貓眼一看，竟看到1名陌生男子不斷地轉動門把，試圖進入房內，她當下嚇傻不知該怎麼辦，不確定對方是否喝醉走錯家門或故意趁深夜闖入。

1名女網友昨深夜準備睡覺時，發現門外傳來開門聲，她透過門口貓眼竟看到1名男子不斷試圖轉動她家的門把。（圖／翻攝自PTT）

不過匪夷所思的是，該女網友當下竟PO照片至PTT論壇上尋求網友意見，並不斷在文章留言處更新狀況，她表示3時許該男子就不見了，她當下有聽從網友的意見用簡訊報警，警方隨後也到現場看狀況，也認為是男子喝多了才走錯，她也將貓眼的照片當物證，之後會去調門口監視器。

許多網友則留言說，「最近回家開門前一定要注意一下附近再開門，最好有人陪」、「這陣子出入家門要提高警覺，備好防身物品」、「女生在外住一定要買男鞋擺外面，越大雙越好」、「除了門鍊可以再買一個大聲警報器」、「之前也有人很晚了拿鑰匙戳我家的門，結果說是住對面棟的喝醉」、「也太可怕了吧，還有有拍照當證據」。