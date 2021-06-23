全台三級警戒尚未降級，卻有不少民眾在家悶不住，高雄市仁武分局22日凌晨接獲檢舉，指鳥松區一家汽車賣賣公司戴姓業務員，趁夜深人靜時，邀約4名好友到公司聚會，未戴口罩喝酒聊天行徑被民眾發現，向警方檢舉，員警到場發現屬實，現場錄影蒐證後開單舉發5人，函請衛生局開罰。

警方表示，位於高雄市鳥松區大仁北路上的一家汽車買賣公司，22日凌晨2時20分遭人檢舉，指有5人共處一室未戴口罩群聚聊天，警方獲報到場，該汽車公司戴姓業務員卻稱：「我們都是好友相聚一起」，員警回以：「現在還是三級警戒」，要求5人拿出身分證，依法開舉發單。

警方調查，41歲戴姓男子是汽車買賣公司業務員，因想和好朋友聯繫感情，因此趁夜深人靜時，於6月22日凌晨邀約33歲于姓男子、21蕭姓女子、及25歲陳姓女子和蔡姓女子到公司飲酒聊天聚會，5人聚會開心吃鹽酥雞、喝酒聊天，由於室內未戴口罩行徑，被路過民眾發現，向警方檢舉。

警方到場後，5人相當驚訝，不時強調，我們都是好朋友，警方強調，目前仍處三級警戒，多人群聚行徑已經違法，員警現場錄影蒐證後，開立舉發通知書及填寫意見紀錄表舉發5人，函請衛生局開罰。

警方呼籲，新冠肺炎本土疫情目前仍持續三級警戒，為避免群聚及疫情蔓延，民眾盡量減少不必要外出和群聚的機會，儘可能待在家裡共同防疫。

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