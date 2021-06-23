國際原油期貨強力反彈，市場持續看漲，期街口布蘭特正2（00715L）今（23）日早盤持續上漲，一度觸及9元，惟股價已寫下去年3月9日跳空大跌以來的新高。街口投信表示，在全球經濟加速復甦與原油供給有限下，今年原油仍是一項易漲難跌的趨勢性商品。

過去一周，布蘭特原油期貨價格逆勢上漲，持穩於每桶70美元之上，不同於其他原物料商品，受到鷹派的FOMC會議與升值的美元大幅拖累，涵蓋19種原物料商品的CRB商品期貨價格指數，更是以下跌3％作收。

街口投信分析，布蘭特原油表現相對強勁，主因於沙烏地阿拉伯聲稱，原油的勘探與開採缺乏新投資，很可能引發全球油價新一輪的超級週期，OPEC亦是預期儘管原油價格已有所上漲，今年美國頁岩油的產量增長仍相當有限，凸顯出強勁的基本面因素，完全抵銷了央行政策的改變。

此外，伊朗強硬派領導人易卜拉欣·萊希，已於周末的總統大選獲得壓倒性勝利，然而，萊西被指控參與1988年的大處決，先前已遭美國政府全面制裁，相比於溫和派的前任總統，對於美國相對具有敵意，這將使得伊朗核協議的談判增添更多的不確定性。

街口投信表示，綜合以上各點，儘管短期受到風險情緒消退，亦或是美元升值不利於計價，但在全球經濟加速復甦與原油供給有限下，布蘭特原油期貨價格得以持續走高，除了高盛第三季上看每桶80美元外，每桶100美元的目標價亦已自市場陸續傳出，今年原油易漲難跌。