5月疫情大爆發，台灣民意基金會今公布最新民調顯示，對於六都市長防疫表現，45.5％覺得新北市長侯友宜表現較好，其次台北市長柯文哲36.7％，高雄市長陳其邁27.8％居第三。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，與上個月相比，六都市長防疫表現整體排序沒有基本的變化，但侯友宜仍居第一，被肯定度下降3.6個百分點，柯文哲穩坐第二，被肯定度提升5.3個百分點，高雄市長陳其邁彎道超車，一口氣拉抬16.2個百分點，超前台中市長盧秀燕，勇奪第三，盧秀燕退居第四，但被肯定度提升4.1個百分點，台南市長黃偉哲被肯定度提升4.6度，桃園市長鄭文燦被肯定度提昇0.7個百分點，等於原地踏步，並被黃偉哲趕上，兩人並列第五。

至於對於陳時中領導的中央流行疫情指揮中心的防疫表現，會給幾分？結果顯示，19％打90 分以上，16.5％打80-89分，11.7％打61-79分，19.7％打60分，29.7％的人打60分以下，3.5％不知道／拒答。

游盈隆說，6成7打及格以上的分數，3成6給予80分以上成績，整體平均分數62.9分。和上個月相比，60分以上成績的人減少10個百分點，打60 分以下的人增加10.5個百分點，全民給予的總平均減少7.19分，整體平均分數來到62.9的及格邊緣。

他認為，這是一個嚴重的警訊，顯示在持續一個多月的疫情風暴下，全民對政府整體防疫表現的肯定已經到了近一年半來的最低點。

對於六都市長防疫表現，可複選最多三位；民調顯示，侯友宜45.5％、柯文哲36.7％，陳其邁27.8％，盧秀燕18.1％，鄭文燦8.9％，黃偉哲8.6％，6.7％覺得都很好，2.1％覺得都不好，11.8％不知道。

他說，從年齡層的角度看，25到44歲，柯文哲獨占鰲頭，45歲以上最受肯定的是侯友宜。其他六都市長皆難以望其項背。

他說，不過在政黨傾向方面，和上個月不同，侯友宜不再是每一個政黨支持者最推崇的對象。民進黨支持者6成3認為陳其邁表現較好，國民黨支持者7成3認為侯友宜，民眾黨支持者7成6認為柯文哲；中性選民方面，3成5肯定侯，2成9肯定柯，1成5肯定陳。

本次調查訪問期間是2021年6月15-19日，以全國為範圍的二十歲以上；以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1072人，誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。