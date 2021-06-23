【旅奇傳媒/編輯部報導】距離釜山市往南僅兩小時車程的麗水，是韓國極具代表的海洋旅遊城市，擁有著名的麗水夜海和極具特色的跨海纜車，佈滿紅色山茶花與海藏竹等珍稀植物景觀的「海上花島」更是不容錯過的代表性名勝。 麗水的一天充滿著驚喜，目光所及的每個角落都展現著宛如湖水一樣平静怡人又一望無際的大海。

365座島嶼如寶石般遍布，每個島嶼都蘊含美麗又精彩的人生故事，足履之處都充滿了看點、樂趣，還有許多讓人難忘的美食，尤其夜幕降臨後，城市被絢麗燈光所包圍，散發著浪漫氛圍。現在就往麗水啟程吧，尋找獨特的旅遊樂趣，驚奇的新世界將與您相遇！

▲梧桐島是海上花島，吸引許多遊客前往。 圖：韓國-麗水市╱提供

梧桐島

屬於閑麗海上國立公園的梧桐島有山茶樹等194種珍稀樹木，小島四周被奇岩絕壁所包圍。每年3、4月份，紅色山茶花盛開，梧桐島就成了海上的花島，以音樂噴泉和壯觀的日出等所吸引遊客，是麗水的代表性名勝。

▲向日庵在2019年美國CNN選定為「韓國最美麗的33所寺廟」之一。 圖：韓國-麗水市╱提供

向日庵

蘊含著「面向太陽的小庵子」之意，是韓國四大觀音祈禱地之一。山茶樹和亞熱帶植物茂密，奇岩絶壁和開闊大海形成壯觀景象；向日庵在2019年美國CNN選定為「韓國最美麗的33所寺廟」之一，也是全國最佳日出景點之一。

▲熊川親水公園傍著如湖水般平靜的大海。 圖：韓國-麗水市╱提供

熊川親水公園和長島

熊川親水公園傍著如湖水般平靜的大海，屬於在城市中心地帶建成的自然友好型海邊公園，遊客可以在這裡散步、露營、體驗海洋休閒運動。與熊川親水公園相連的長島是藝術之島，由創作工作室、展覽廳、庭院組成，是邊眺望美麗大海，邊散步的最佳之處。

美麗的麗水還有許多島嶼等著旅人來探奇，歡迎疫情解禁後到韓國全羅南道的麗水市一遊。

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