美國國家廣部公司(NBC)報導，在過去兩週以來，全美因感染印度Delta變種病毒而確診的人數，成長翻倍。這讓白宮首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)22日警告，Delta變種可能成為美國根除新冠肺炎的最大威脅。

佛奇在白宮Covid-19因應小組簡報中指出，在印度發現的Delta變種病毒，除擁有更強的傳染力外，受感染者也更容易轉為重症，因此較其他變種病毒更具威脅性。

但這樣的威脅正在美國上演。在過去兩週內，因Delta變種病毒而確診的案例數已成長翻倍。截至6月20日，美國確診病例中超過20%的案例為感染Delta病毒；相較之下，此一數字在6月5日僅有10%。這讓美國疾病管制暨預防中心（CDC）於上週宣布，Delta病毒為「關注中的變種病毒」。

話鋒一轉，佛奇談到英國疫情。過去2個月內，英國感染Delta變種病毒的人數已超越Alpha變種病毒(在英國發現，又稱B1.1.7)，成為民眾確診新冠肺炎的主因。目前英國新增確診案例的95%為感染Delta病毒。

雪上加霜的是，由於英國20歲以下的年輕人仍未開始施打疫苗，導致孩童與年輕人在這波感染潮中深受Delta病毒的荼毒。

美國白宮防疫協調官齊安茲(Jeffrey Zients)補充，相較之下，美國12歲以上的年輕人都能接種疫苗；預計到7月4日為止，逾7成的27歲年輕人將完成第一劑疫苗的接種，受Delta病毒的影響也將較英國來得低。

但是，美國18到26日歲的年輕人疫苗接種率卻較低。這不但讓這一年齡的族群在面對Delta病毒時承擔較高風險；也讓總統拜登計劃在美國獨立紀念日時，讓全美7成成年人完成疫苗接種的目標宣告破產。

齊安茲表示，由於Delta病毒已傳播全美，更廣泛地感染年輕民眾，使得年輕族群接種疫苗的重要性超過以往。佛奇則補充，「好消息是目前所有的疫苗對Delta病毒仍舊有效」。

佛奇強調，從英國的數據來看，完成兩劑輝瑞疫苗的人，即使不幸感染Delta病毒，住院的機率將降低96%。「我們手上既然有工具，就該善用來擊潰疫情傳播」。