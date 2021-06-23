台灣疫情升溫，至今已維持第三級警戒超過一個月，許多產業受到影響，據台灣經濟發展研究中心報告顯示，短短一個月內消費者信心指數下降了2.4%，顯見疫情加深全台消費者的不安感。為提升消費信心，蝦皮購物以免運優惠打造「7.7免運節」，祭出人人都有的全站299元免運，即日起到7/6期間，早鳥預領免運券再送蝦幣100倍回饋機會！暖身期間天天推出主題日，期待刺激用戶清空購物車。

全台同心防疫，觀察到全台民眾宅在家天天叫外賣，蝦皮購物依照消費者需求，宣布免運方案「7.7免運節」，不只購物免運，更首度攜手Uber與Uber Eats推出總價值破百萬的免運豪禮，無論購物、出門，還是美食外送全部免運！用戶只要在7/7當日下單，不限金額就抽「超狂1年份免運大禮包」—內含蝦皮購物全年份免運券、3.65萬Uber乘車金與3.65萬Uber Eats吃飯金，訂單越多中獎機率越高，另外還有蝦皮購物3個月免運券、50元Uber乘車金等多項獎品，讓你生活中的食、衣、住、行通通免運！

蝦皮購物首度攜手 Uber & Uber Eats，7月7日不限金額下單再抽百萬免運禮包。（蝦皮購物提供／黃慧雯台北傳真）

蝦皮購物「7.7免運節」攜手合作17家品牌，推出總價值逾4千萬的商品優惠驚喜，橫跨美食外送平台、保養品、超商優惠。「7.7免運節」期間，只要1蝦幣即可抽蝦皮購物獨家Uber & Uber Eats雙享方案，現享Uber 行程 10% 優惠與Uber Eats 部分訂單金額滿 199元免外送費的超狂優惠。

蝦皮購物「7.7免運節」6/23起活動暖身開跑，天天推出折扣主題日，6/26更加碼下單蝦幣20倍送，最高可獲得1000蝦幣，購物清單現在結清！6/24超便宜日1元商品限時搶，熱銷異國零食泰國還魂梅、拭拭樂嬰兒柔濕巾、居家室內拖鞋，通通只要1元！

蝦皮購物「7.7免運節」暖身開跑3重點： （1）暖身第1式：全站免運，人人都有！蝦皮購物豪送3張全站299元免運券；（2）暖身第2式：蝦皮購物 x Uber & Uber Eats 跨界免運 7/7當日全站下單抽一年份免運大禮包；（3）暖身第3式：百萬購物金0元下注！蝦皮大樂透週週獎金等你拿，新戶投注再送加碼免運券。