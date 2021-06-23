慈濟基金會積今正式遞件申請採購500萬劑BNT疫苗捐贈台灣，對此，國民黨文傳會主委王育敏表示，非常感謝慈濟，她也提醒蔡政府，面對民間如此積極要協助採購疫苗，不應該只有接見，行政上也應該展現積極性，幫助他們早日採購到德國BNT疫苗，讓台灣人能早日施打。

王育敏指出，永齡基金會跟台積電打算採購並捐贈1000萬劑BNT疫苗，加上今天慈濟申請採購的500萬劑，台灣就能有1500萬劑的BNT疫苗，然而台灣當前所持有的疫苗，加上美國日本捐贈的，還是非常不足，因此她呼籲，民間如此積極，政府也應展現積極的行政協助，加速幫他們取得疫苗。

國民黨文傳會副主委王鴻薇表示，菲律賓採購4000萬劑輝瑞BNT疫苗到手，同時國內又已經有莫德納、科興、俄羅斯疫苗等，反觀台灣現在都在等台積電、永齡基金會跟慈濟送疫苗，政府的動作在哪裡，菲律賓能，為什麼台灣不能？

王育敏表示，政府自行採購疫苗的部分，到貨比例低的很可憐，政府要加把勁，讓廠商把已經下訂的疫苗儘速送來台灣。台灣民眾一劑難求，都沒有選擇權，很多人打都打不到；蔡政府應用盡全力，幫助民間盡快採購到疫苗，政府自己的採購也要加速，讓台灣人都打得到，打疫苗能有選擇權。