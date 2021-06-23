NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（23）日開放全新「槍」職業，同時推出多項活動。

《天堂2M》全新「槍」職業

為了征服最高處的全新力量「槍」強勢來襲！《天堂2M》今日更新後開放全新職業「槍」，帶領玩家體驗更刺激的冒險旅程，強大的戰鬥姿態撼動地心，支配戰場、快如閃電！繼承者們千萬不可錯過的強悍角色「槍」，包括傳說職業【魯西恩】、【達波奈】，英雄職業【黎歐納 布拉克巴德】、【艾雷格拉】、【亞肯】、【夏克頓】、【塔吉普】、【締堤】，以及一般職業～稀有職業等多位角色同時開放。

《天堂2M》今日同時也開放了歐瑞領地的獵場「妖精谷」，一個受到世界樹之力影響的美麗大地，其首領為「提米妮爾」。此外，還有「靈魂刻印－守護」，依照靈魂刻印階段及強化數值，能夠獲得HP最大值、防禦力等能力屬性。

歐瑞領地－妖精谷

《天堂2M》今日除了開放槍職業外，也推出了多項活動：

【槍職業的改版紀念】：自6/23～7/7維護前，只要623金幣即可購買槍之歷章箱（活動），開啟後可獲得包含「繼承者裝備選擇箱（活動）」、「歡迎硬幣（活動）」、「歷章冰晶（活動）」、「稀有壺精獲取券（1次）（活動）」等豐富獎勵。

槍職業的改版紀念

【新職業〈槍〉喜迎紀念特典】：自6/23～8/18維護前，透過歡迎硬幣（活動）開啟 28天紀念特典，可獲得包含每日優惠「10萬金幣」，以及主要出勤獎勵「上級職業獲取券（11次）（活動）」、「稀有職業獲取券（1次）（活動）」、「槍之強化箱（活動）」、「閃耀稀有製作卷軸碎片箱（活動）」等等。

新職業〈槍〉喜迎紀念特典

【槍之未來成長箱】：自6/23～7/7維護前，使用623金幣購買「槍之成長箱」，達到特定等級可獲得豐富獎勵。

槍之未來成長箱

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