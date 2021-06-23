《商情》黃金亞洲電子盤轉漲 11:272021/06/23 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因聯準會(Fed)主席鮑爾重申，通膨率高只是暫時的，且表示，會耐心等待實際通膨或其他失衡證據出現，藉此暗示距離升息還很遙遠，令金價溫和上漲；截至台北時間6月23日上午11點5分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金上漲4.4美元，報每盎司1781.8美元。 7月白銀上漲0.168美元，報每盎司26.025美元。 7月白金上漲9.7美元，報每盎司1079.9美元。 9月鈀金下跌2.4美元，報每盎司2556.5美元。(商品行情網) 《商情》美元走跌 銅價從10周低點反彈上揚 《半導體》台積電大復活 帶著大盤衝 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #轉漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香奈兒歡樂開電音趴 04:102021/06/23 時尚消費 中鋼7月內外銷訂單 大爆滿 04:102021/06/23 財經要聞 《美股掃瞄》比特幣反彈＋科技巨頭領軍 那斯達克指數創收盤新高 09:112021/06/23 財經 《晨間解盤》台股結構改變 非電為主軸(倫元投顧提供) 07:462021/06/23 財經 《商情》買盤趨於保守 紐約期金走低 10:022021/06/23 財經 《台北股市》當沖戶數5月底突破309萬 占新開戶數達6成 08:032021/06/23 財經 《商情》憂產量減 紐約棉花漲近一周新高 10:022021/06/23 財經 《期貨》三大期指聯袂開高 7月台指期漲74點 09:112021/06/23 財經 12檔電子猛將 逆勢獲加碼 04:102021/06/23 財經要聞 台股開盤漲百點 鋼鐵人接棒航海王走揚 台積電回穩漲5元 09:102021/06/23 財經 新台幣續貶 早盤見28字頭 觸及28.02元 10:182021/06/23 財經 財經熱門新聞 比特幣爆大屠殺 好日子玩完了？專家1句曝後市 - 財經 萬海爆7563萬元鉅額違約交割 - 財經 三級警戒擬延長至7月12日 - 日報 航運族群大股東 大賣股 - 財經要聞 - 工商時報 工具機大爆單 紛加薪留才 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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