因聯準會(Fed)主席鮑爾重申，通膨率高只是暫時的，且表示，會耐心等待實際通膨或其他失衡證據出現，藉此暗示距離升息還很遙遠，令金價溫和上漲；截至台北時間6月23日上午11點5分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲4.4美元，報每盎司1781.8美元。

7月白銀上漲0.168美元，報每盎司26.025美元。

7月白金上漲9.7美元，報每盎司1079.9美元。

9月鈀金下跌2.4美元，報每盎司2556.5美元。(商品行情網)