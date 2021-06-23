《國際油價》原油亞洲電子盤彈升 11:272021/06/23 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國石油協會(API)所公布的數據顯示，截至6月18日當周，美國原油庫存驟降720萬桶，此外阿聯酋航空，預計於7月底恢復全球近9成航線，強化了燃料供需趨緊的觀點，令盤中油價回升；周三(6/23)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.34美元，報每桶73.19美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.42美元，報每桶75.23美元。(商品行情網) 《美股掃瞄》比特幣反彈＋科技巨頭領軍 那斯達克指數創收盤新高 《國際產業》韓電子錢包Toss業者 再獲4.1億美元活水 #全球 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－公募REITs釋放基建投資新活力 04:102021/06/23 全球財經 《晨間解盤》台股結構改變 非電為主軸(倫元投顧提供) 07:462021/06/23 財經 《商情》黃金亞洲電子盤轉漲 11:272021/06/23 財經 《國際油價》料恐增產 原油期貨回落 10:022021/06/23 財經 《期貨》三大期指聯袂開高 7月台指期漲74點 09:112021/06/23 財經 香奈兒歡樂開電音趴 04:102021/06/23 時尚消費 《盤中解析》資金大挪移 航運轉電金、衝關17300 11:272021/06/23 財經 《商情》油價跌 打壓日本期膠連3跌 10:022021/06/23 財經 降評潮蔓延 外資賣不停 04:102021/06/23 財經要聞 《美股掃瞄》美股消息面：鮑爾稱聯準會「不會先發制人」升息 10:362021/06/23 財經 瑞銀論壇看好台股 上市櫃今年獲利 暴增三成 04:102021/06/23 財經要聞 財經熱門新聞 傳帶著台積電繞過上海復星 郭台銘澄清：與事實不符 - 要聞 萬海爆7563萬元鉅額違約交割 - 財經 晶片一哥遭凶狠開槍 謝金河驚這家外資動機不單純 - 財經 三級警戒擬延長至7月12日 - 日報 航運族群大股東 大賣股 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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