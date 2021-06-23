據美國石油協會(API)所公布的數據顯示，截至6月18日當周，美國原油庫存驟降720萬桶，此外阿聯酋航空，預計於7月底恢復全球近9成航線，強化了燃料供需趨緊的觀點，令盤中油價回升；周三(6/23)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.34美元，報每桶73.19美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.42美元，報每桶75.23美元。(商品行情網)