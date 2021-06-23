受惠於在疫情期間對電腦、遊戲機和雲端服務的需求強烈，周二微軟股價創下盤中新高，並成為繼蘋果之後，第二家市值超過2兆美元的美國上市公司。

周二微軟正式加入這個市值破2兆美元的頂級精英俱樂部。沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco在2019年上市，其市值在該年的12月突破2兆美元，但周二市值僅約1.88兆美元。

周二盤中，微軟股價一度上漲1.2%，創下歷史新高265.83美元，惟終場上漲1.1%，收在265.51美元，僅差了1美分，市值就能真正守住2兆美元，不過其4拾5入後的數字仍為2兆美元。

該公司市值在首次突破1兆美元之後，受惠於這場大流行病的影響，僅用了兩年多的時間就抵達2兆美元的里程碑。居家防疫的生活模式激發了對微軟電腦、遊戲系統和雲端運算平台的需求。而這段時間股市上漲，科技股表現尤其亮眼，亦帶動微軟股價走高。

自2020年3月美國開始實施防疫封鎖措施以來，微軟的股價已經上漲64%。

此前微軟公布上一季（截至3月31日）營收年增19%，達到417億美元。

執行長Satya Nadella當時在聲明中表示，疫情爆發一年多來，數位化曲線並沒有放緩，我們正在為下一個10年構建雲端技術、將擴大我們的目標市場，並強化技術創新，以協助我們的客戶順利轉型且更具有韌性。

蘋果公司的市值在去年8月突破2兆美元，目前為2.24兆美元。現在微軟加入這個頂級精英俱樂部，另外兩家大型科技公司亞馬遜和谷歌母公司Alphabet亦緊追在後。周二亞馬遜市值達到1.77兆美元，Alphabet市值為1.67兆美元。