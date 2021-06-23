開發韓國最大線上支付平台Toss的Viva Republica於23日表示，又獲得約4.1億美元資金挹注，故公司身價也水漲船高至74億美元左右。

有了這筆新的資金活水，Toss也正欲將自己東南亞業務，擴展到越南以外地區。公司高層表示，計劃在2021下半年進軍另個國家，2022年開始將涉入更多市場。

Viva Republica這家金融科技韓企的價值，會這麼快就膨脹到74億美元，得感謝旗下Toss用戶迅速成長。目前這個電子錢包APP有約2000萬用戶，大概3個韓國人當中就有1位在使用。當Toss於2015年首次推出時，僅有37萬使用者。

Toss利用簡化複雜流程以吸引大量用戶，其業務包括線上支付、匯率交易、海外旅險，以及信用卡消費等，可說是全方位金融服務平台。而這家韓國最大電子支付業者也將觸角伸進純網銀，最快將於9月正式開業。

目前，韓國主要線上聊天APP業者Kakao與最大網路業者Naver，都各自有自己金融服務系統。

另外，Toss也有證券方面服務。看準韓股交易熱絡，Toss Securities自3月推出後迄今，三個月時間就吸引了350萬註冊。

Toss Vietnam是給越南專用的APP，使用者可以用來轉帳或當成簽帳金融卡，自2020年推出後，每個月活躍用戶數量，已經從3月的100萬，大幅增至6月的300萬。

Viva Republica也計畫在3年內，會進行IPO（股票初次公開發行），掛牌地點包括美國或韓國等地都有可能。