防疫視同作戰，豈容散播不實訊息。55歲的游姓女子在LINE群組散布「太原路~復健醫院被市府徵收為方艙醫院，請避開此處。」刑事局中部打擊犯罪中心獲報，經中央流行疫情指揮中心認定為不實訊息，警方通知游女到案說明，訊後依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送台灣台中地方檢察署偵辦。

警方表示，刑事局中部打擊犯罪中心日前接獲檢舉，指有人在LINE群組散布「太原路~復健醫院被市府徵收為方艙醫院，請避開此處，5／27啟用收置外縣市確診個案。沒事請避開！」訊息，經嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心認定該言論為不實訊息。

警方立即展開調查，並發現該訊息係由台中市游姓女子貼文發布，於日前通知到案說明。游女警訊中供稱，她是在其他LINE群組看到這則訊息，但不知是真是假？轉貼到其他群組是要證實訊息的真假？警方訊後依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移送台灣台中地方檢察署偵辦。

警方呼籲，防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，切勿隨意散布、轉傳。若散布轉傳未經查證訊息，除造成不必要的恐慌，影響防疫工作，更可能觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，最高處以3年以下徒刑或併科300萬元罰金。