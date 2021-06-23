隨著新冠肺炎疫情升溫，接種疫苗也成了討論話題。近日一名護理師接種莫德納後，副作用長達5天，全身發熱、喉嚨腫脹感、頭痛外，注射部位也出現紅腫，甚至是手臂也出現紅疹，令她擔憂惡化成蜂窩性組織炎，另外她也提醒，疫苗的副作用是根據個人體質而異，並非施打哪一種疫苗比較好。

該名護理師前天（21日）於臉書社團《爆料公社公開版》分享「莫德納注射日誌」，她接種事前先準備血壓計、耳溫槍、血氧機、普拿疼及藥膏；飲食部分則是喜歡的水果、維他命C發泡錠、滴雞精、運動飲料及蘇打餅。

接種當天大約一個小時後出現手腕痠痛，持續2至3小時後恢復，直到中午開始出現輕微反胃感，下午注射部位出現4公分大的紅腫，晚間量耳溫雖未超過38度，但身體、眼窩開始有發熱感，就連喉嚨都有腫脹的不適。

護理師表示，第二天的狀況與第一天差不多，注射部位疼痛感增加，延伸至肩膀，以至於手臂無法抬高，紅腫也擴大至5.5公分，晚間開始出現輕微肌肉痠痛、關節疼痛感。第三天與前兩天相比，則多了頭痛狀況，注射部位紅腫則擴大至7公分。

護理師指出，第四天發熱、肌肉、關節痠痛等都已消失，注射部位紅腫也慢慢消退，但是範圍卻擴大至7.1公分，手臂也出現紅疹且開始發癢，她利用冰敷及擦藥膏想減緩症狀，但沒有效果，只好自行口服抗過敏藥緩解。

注射部位出現紅腫。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

接種後第五天，注射部位紅腫及手臂的紅疹皆消失，也沒有任何不適的症狀，唯獨注射處仍有輕微腫塊。護理師說，期間注射部位會多冰敷、擦藥膏及多喝水，若體溫超過37.5就口服普拿疼等止痛藥，並持續監測體溫、心跳、血壓及血氧。

第四天開始出現紅疹的症狀，且帶癢。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

護理師說，5天下來除了心理壓力外，也擔心自己的「新冠手臂」會惡化成蜂窩性組織炎，她也提醒，並沒有哪個疫苗比較好，接種後所產生的副作用都是因人而異，再加上體況、年齡、當下的身體健康及慢性病等都會影響，呼籲疫情期間做好防疫工作，保護自己也保護家人。

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