新北市新莊區22日晚間發現有民眾陳屍車內，據了解，死者為一名72歲陳姓老翁，老翁於22日下午2時許將車停放在該處就再沒動靜，警方於車內發現一坨嘔吐物與感冒藥袋，初步排除他殺，後續將待檢警進一步釐清。

警方指出，22日晚間9時接獲民眾報案，指稱新莊區公園一路74號前，有一自小客車停放該址許久，車上男子張嘴熟睡其中，無明顯外傷。經員警到場了解，發現車上男子已明顯往生。

有民眾將此經過PO上臉書社團《我是新莊人許明偉》詢問，內文寫下，「公園一路洪爺早餐店中正路方向附近怎麼拉封條，警車一台兩位員警與一位阿伯，發生什麼事情？」並補充說明，現場沒有救護車，引發網民留言關注。

據了解，車內副駕駛座發現一團嘔吐物及台北醫院開立感冒藥袋，從藥袋上方日期研判，陳男於22日有前往台北醫院看診；警方事後通知陳男前妻到場，前妻范女表示，近日無醫院就診，也無接觸新冠肺炎病患本身也無任何新冠肺炎症狀。

警方表示，經調閱監視器發現22日14時40分許，陳男將車輛停放於該址後，未再移動車輛，初步排除外力介入，目前已將大體移置殯儀館，全案依規定辦理刑事相驗，以釐清案情。另因無法確定前妻范女與陳男是否有接觸史，後續建議范女前往快篩。