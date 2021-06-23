34歲創作歌手陳零九本月2日確診新冠肺炎，成為台灣第一位染疫的明星，所幸經過12天的治療，15日PCR雙採陰性康復出院。昨晚（22日）是他康復後第一次直播，坦言生理、心理都留下後遺症。

陳零九22日晚間開直播分享近況，表示出院後都在家裡休養，每天晚上11點躺平，在醫生指示下，建議繼續服用「清冠一號」治療一個月。被問到有沒有後遺症，陳零九坦言多少還是會有，「很想運動，但稍微運動就會喘，首要目標就是把會喘這件事先養好，需要點時間恢復。」

陳零九康復後於昨晚首度直播。（圖／17直播）

提及當時在防疫旅館隔離，陳零九表示最困擾的是染疫後身心壓力交互影響，「有時晚上睡覺到一半會突然驚醒，呼吸不過來，很擔心發生什麼事，但去亞東醫院檢查後都沒事，發現應該是恐慌症。」經過醫師的建議，他現在每天睡前都會服用鎮定劑和抗憂鬱、焦慮的藥物，防止繼續惡化、演變成憂鬱症。看到許多粉絲留言安慰，陳零九苦笑地說：「這種事不是別人叫你不要想太多就不會發生，我是輕微的，就讓自己盡量保持正向、去面對它，可是在防疫旅館時，晚上7、8點看影片很開心，就突然發作，心悸、心跳很快。」

至於為何會突然確診，陳零九猜測感染源可能是5月14日錄節目《食尚玩家》，雖然不能完全確定，但當天下午宣布疫情擴大升級，因工作需求無法戴口罩，在台北跑了9、10家餐廳，反觀15日-27日只有出門買東西三、四次，跟他聚會的朋友都沒事，認為外景錄影時感染的機會較大。

陳零九呼籲大家一定要好好待在家防疫，「我從5月24日到現在都沒有症狀，6月2日還可以跳1個多小時的舞，這疾病真的根本不會知道自己有沒有中，防不勝防，要怎麼小心？根本看不到病毒，我也覺得我滿小心的。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922