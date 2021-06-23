LINE今(23)天迎來十週年，特別宣布全新「LINE貼圖超值方案」於台灣正式上線，除推出小額月繳、年繳及學生方案，特別提供首月免費試用！其中年繳方案最低平均每月只需40元，即可享有超過400萬組貼圖的任選即用，期待讓用戶有機會挖掘更多創意貼圖，享受溝通樂趣！

使用LINE貼圖傳遞心情已成為台灣民眾日常溝通的重要方式之一，洞察到用戶有嘗試多種不同貼圖風格的需求，在眾多創意貼圖中挑選時的難以決擇，決定推出「LINE貼圖超值方案」，對於許多想比其他人用更多、更不一樣的貼圖，追求兩三天就想更換貼圖的用戶，透過每月小額訂閱，即擁有超過400萬組貼圖自由使用的服務。

LINE貼圖超值方案。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

「LINE貼圖超值方案」有「基本型」與「進階型」兩大類，各分月繳、年繳及學生共六種方案。「基本型」平均每月最低40元起，即可享受超過400萬組原創貼圖的任選即用；「進階型」方案更加碼超過5萬組表情貼，讓同時喜愛貼圖與表情貼的用戶，恣意享有豐富的溝通樂趣。所有方案皆特別提供首月免費試用，學生族群另有特別的優惠方案可供選擇！

用戶只要前往貼圖小舖或LINE STORE點擊「LINE貼圖超值方案」，便可從中選擇不同方案進行訂購。在貼圖顯示列表中，標有紫色「P」標章的圖示，即為加入超值方案的原創貼圖及表情貼，讓用戶一眼就能下載傳送之外，在聊天室與朋友聊到一半想使用超值方案中的貼圖，只需在打字時，依照關鍵字自動推薦標有「P」標章的貼圖，皆可直接點擊並傳送，無須另外下載，聊天時更加輕鬆便利。

「大家一起來創作BROWN&FRIENDS！」原創貼圖活動 正式開跑！（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

LINE歡慶十週年！首度推出BROWN&FRIENDS貼圖創作活動。LINE邁入十週年，熊大、兔兔等角色貼圖在聊天室中陪伴使用者創造許多回憶，為回應用戶們十年來的支持和喜愛，首度開放全民使用BROWN&FRIENDS角色創作貼圖，不分年齡、性別都能創作出屬於你獨有風格的熊大、兔兔等角色貼圖，期待號召全民一同參與「大家一起來創作BROWN&FRIENDS！」原創貼圖活動。

為了讓全家大小都能一起來創作，無需擔心畫工技巧及準備專門繪製工具，開放使用「LINE拍貼」手機APP即可創作專屬貼圖來投稿。全民繪製的第一波原創貼圖通過送審後，預計於8月25日正式開放上架販售，販售的收入將提供分潤給上架的創作者！ 即日起，「大家一起來創作BROWN&FRIENDS！」原創貼圖活動，正式受理審核申請，歡迎將作品投稿至LINE 原創市集。

而BROWN&FRIENDS官方聯名貼圖已搶先推出，由日本超萌人氣角色「卡娜赫拉」，和第一位入選貼圖名人堂的貓咪霸主「白爛貓」首發上市，現正於LINE貼圖小舖正式販售中！除了官方聯名貼圖以外，預計8月份將在「LINE CREATORS創作商品館」推出官方聯名「LINE 十週年特別企劃商品」，讓BROWN&FRIENDS、好想兔、白爛貓、貓貓蟲咖波、豆卡頻道與白白日記，用超Ｑ暖心小物融化粉絲的心！