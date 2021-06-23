國民黨針對疫苗議題進行民調，今開記者會公布結果，結果顯示，高達近9成民意要求能有施打「國產」或「進口」疫苗的選擇權；對於國產疫苗，超過8成民意要求能完成三期期中試驗，驗證有防護效果。國民黨呼籲蔡政府的政策決定應該順應高度民意的共識，才能讓台灣順利度過這波疫情難關。

根據民調顯示，近9成(87.9％)民眾認為，政府應進口足夠的國際認證疫苗，讓民眾自由選擇打「國產」或「進口」疫苗；交叉分析下，80.7％民進黨支持者、87.6％無政黨傾向者、89.6％年輕族群等皆認同民眾應有施打「國產」或「進口」疫苗的自由選擇權。

國民黨文傳會主委王育敏表示，連民進黨自己的支持者，普遍也都認為應該要有疫苗的選擇權，然而目前的問題是疫苗不足，很多人想打也打不到，因此政府應該加速採購國際認證疫苗，才能讓民眾有選擇要打疫苗的權利。

對於國產疫苗的防護效果，民調顯示48％民眾沒有信心，有信心者為44％，國民黨認為，民眾看法較為兩極的癥結在於「資訊黑箱」，民進黨政府不願比照世界各國的標準，讓疫苗至少完成三期期中試驗，再取得EUA；還沒二期解盲，就開始調查施打意願、強制推銷；拒絕比照國際標準，公開EUA審查過程。

民調也顯示超過8成(80.3％)民眾認為「國產疫苗應該要完成三期期中實驗，證明有防護效果，才能讓全民施打」，國民黨認為，國產疫苗比照國際標準完成三期期中實驗已是全民共識，蔡政府不應拒絕須完成三期期中試驗的最基本「科學標準」，否則就是與民意為敵。

此外，民調顯現64.7％的民眾擔心，自己或家人在短時間內無法施打到疫苗，其中有43.7％表達非常擔心；對於破口是3＋11政策這件事，有高達75.7％民眾表達認同，國民黨強調，民意已經清楚展現，3＋11的錯誤決策以及疫苗施打率不足是導致台灣疫情轉趨危急的主因，蔡政府不該意圖掩飾真相、扭曲事實、推諉卸責，應深刻檢討問題、修正錯誤政策，才是避免疫情擴大的根本之道。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，現在很多疫苗碰到變種病毒，雖然有效，但是效力都打折了，國產疫苗也應該會打折，所以各國也在研發次世代疫苗，因此國產疫苗更應該證明給民眾看，到底會不會有效？不能只是用二期試驗就唬弄過去。

國民黨民調委託艾普羅行銷市場研究公司於今年6月15日至17日，以電話訪問方式進行，市話及手機號碼隨機抽樣下，有效樣本為1034人，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.05個百分點。