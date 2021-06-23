受大陸全面封殺虛擬貨幣、四川及內蒙古兩大挖礦重鎮遭無預警斷電等利空因素影響，比特幣周二出現恐慌性賣壓，價格一度跌破3萬美元大關，跌幅逾12%，引發市場對於比特幣後市的擔憂，然而有專家卻認為，比特幣基本面穩定，這一波只是要將沒信心的散戶洗出場。

CNBC報導，比特幣周二一度下殺至2萬8000美元，1月以來首度跌破3萬美元大關，等於回吐今年以來的漲幅，而此次暴跌被認為與大陸封殺虛擬貨幣有關，且嚴格限制挖礦活動、強行斷電等措施，導致全球挖礦效率受影響，引爆投資人恐慌情緒。

儘管如此，仍有不少投資人低接比特幣，帶動價格回升至3萬美元以上，一度衝破3萬4000美元，虛擬貨幣研究機構Quantum Economics分析師Jason Deane表示，「短期投資者明顯受到不確定性增加出現奔逃，但後續回升的狀況透露，有不少長期投資者對比特幣的信心維持高檔。」

Jason Deane補充說道，「市場情緒往往會左右的投資者的想法，現在就是遇到這種狀況，從另一個角度來看，比特幣可能不會跌得更深了，我不認為比特幣將因此進入寒冬。」暗示市場已針對反應完利空消息，比特幣將出現修正。

虛擬貨幣平台CoinShares首席策略師Meltem Demirors則說：「這波修正單純只是將信心不堅定的投資者嚇出場，比特幣今年以來已出現多達200天的上漲期，所以我們看到的是修正與收縮，這都是很正常的事情。」

市場研究公司Fundstrat Global Advisors 聯合創辦人Tom Lee持同樣看法，他說：「近期確實出現許多不確定性，但下跌只是市場周期的一部分，我們看到很多新資金流入，虛擬貨幣市場有很多活動，我認為今年底比特幣仍有機會站上10萬美元。」