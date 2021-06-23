香港壹傳媒旗下壹週刊23日於臉書專頁發表社長黃麗裳告別讀者的信，她表示壹週刊將結束營運。

綜合港媒報導，據壹週刊臉書專頁上的訊息，黃麗裳在信中說，「直至今年的六月，編輯部相信大時代下已經到臨終點前，對，終點……在動蕩的辦公室裡，我告訴自己要抑壓著情緒，做好撤退的事。」

香港保安局引用港版國安法凍結蘋果日報等三間相關公司資產，令其欠缺資金營運， 26日或是最後一份報紙出版，有消息指，壹傳媒其他戶口也被銀行自行凍結。

壹週刊創刊逾31年，黃麗裳感謝讀者一直以來的支持，表示壹週刊創下10萬訂閱佳績，但仍未能轉虧為盈。

她在信中形容自己走到現在無淚可流，雖然有同事不捨，心存一絲希望，但她只能抹掉對方的幻想，更勉勵同事，過去大家為壹週刊努力過，享受過做新聞的自由，就無悔了。

壹週刊自2018年賣盤不成後重新起步，由紙媒轉型到網媒，翌年集團走訂閱路線，並脫離蘋果日報平台自立。