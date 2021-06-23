【旅遊經 洪書瑱報導】

關島觀光局於昨(23)日正式宣布「Air V＆V （Air Visit and Vacation）計畫」已經由總督Lou Leon Guerrero以及關島公共衛生社會福利部（DPHSS）核准並正式啟動，也象徵相關活動正式啟動，而所謂Air V＆V，意謂著歡迎旅客到關島旅遊度假期間接種COVID-19疫苗。而旅行業者如「雄獅」手腳相當快速，也已昨發出相關訊息，宣告申請飛機直飛，以及相關預售事宜，5天四天行程費用約在＄50000上下，其他旅行社如「可樂旅遊」與「易遊網」……等旅遊業者也正在規劃中！

憑藉著關島觀光局董事會主席Milton Morinaga以及董事會，以及相關單位如關島外科醫師小組、還有關島公共衛生社會福利部（DPHSS）的支持。關島現在可以正式地歡迎海外民眾，包含：美國公民、美國綠卡持有者以及非美國居民的外籍旅客參與Air V＆V。而欲參與Air V＆V民眾，必注意五大項目──

一、指定飯店：

抵達關島前，旅客必須事先預訂當地參與指定旅館，參與的旅館將會協助參與Air V＆V計畫的旅客，相關疫苗施打時程及新冠肺炎（COVID-19）PCR檢測時程的預約作業。

※.Air V＆V方案指定旅館名單：

關島都喜天麗度假村（Dusit Thani Guam Resort）、關島廣場Spa度假村 （Grand Plaza Hotel）、關島珊瑚礁飯店 （Guam Reef Hotel）、關島日航酒店 （Hotel Nikko Guam）、關島凱悅酒店 （Hyatt Regency Guam）、關島里奧皇宮渡假村 （LeoPalace Resort）、關島樂天飯店 （Lotte Hotel）、關島太平洋渡假村 （Pacific Islands Club）、關島皇家蘭花酒店 （Royal Orchid Hotel）、關島特蘇巴吉大廈飯店 （Tsubaki Tower）。

二、提供PCR陰性檢測證明：

國際旅客必須於搭機前提供PCR檢測陰性證明，抵達關島後參與此計畫的旅客仍必須先PCR檢測，來確保抵達後第二天能夠在旅館房間內由醫事人員為您接種疫苗（Pfizer(輝瑞)、Moderna(莫德納)、Johnson ＆ Johnson(嬌生)），若選擇Moderna或Pfizer，第二劑疫苗也會同時幫旅客先預約完成。

三、隔離事項：

抵達關島後，必須隔離七天，隔離費用需自行負擔，旅客在隔離的第六天，可選擇做PCR檢測，若結果為陰性，即可解除隔離，旅客也會被要求個人手機須下載「Sara Alert」App來監測個人症狀與「Guam COVID Alert」App直到入境後第14天。

四、離境事宜：

旅客在離開關島前72小時也會再次接受PCR檢測，離境將也將取得「施打疫苗紀錄卡」與「關島官方之疫苗健康接種紀錄」。

五、相關手續及行政費用：

鼓勵12歲（含）以上的旅客到關島旅遊度假期間接種COVID-19疫苗。由於這是關島的醫療界、旅遊業者及旅館業者合作，推出整套的旅遊方案給對此計畫感興趣的國際旅客。旅遊方案包含機場與指定旅館的往返接送、三次PCR檢測、兩劑疫苗施打的行政費用、健康監測和數位電子化的接種紀錄，費用為880美金。

關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez表示：「我要感謝總督Lou Leon Gurrero、副總督Josh Tenorio、關島公共衛生社會福利部總監 Art San Agustin，以及公共衛生代理局長 Chima Mbakwem，他們排除困難，使關島能再度開放給美國公民以及外國旅客，提供旅客一個既能施打疫苗又能放鬆度假的旅遊地點。這個計畫適用於來自世界各地的旅客，疫情中仍在等待機會施打疫苗的人們。希望透過這個寶貴又獨特的計畫，能讓關島旅遊產業打上一劑強心針，創造更多讓我們人民回到工作崗位，以及振興經濟的機會。」