亞系外資針對義隆(2458)出具最新研究報告，認為義隆第二季、第三季營收將持續增長，但到第四季恐會出現回落，且2022年加設終端設備價格調整，恐影響到NB規格提升的滲透率速度，故將義隆評等由買進調降到優於大盤、目標價由250元調降到220元。

亞系外資表示，義隆第二季營運持續樂觀，營收季增加上看16~25%，主要反應更好的產品組合和價格上漲帶來的更高ASP，預估義隆第三季營收將持續成長，但第四季則會出現小幅下滑。

義隆預估第二季營收落在48~52億元、季成長15.5%~25%；單季毛利率落在48%~50%；營業毛利率落在30%~33%。

亞系外資表示，義隆預計2022年~2023年在全球筆記型電腦的觸控板、觸控螢幕的市占率將逾60%，對於義隆觸控板的ASP長線增長保持樂觀，加上有新的觸控螢幕解決方案以及指紋辨識的滲透率上升，只是須注意，如果終端設備ASP在2022年出現反彈，則這些高規格產品的滲透率可能會更慢，另外，義隆在智能手機的耕耘還需要時間發酵，預計在2022年的貢獻還是很小、不到5%，有鑑於對於市場開始關注義隆2022年的發展性，故將義隆評等由買進調降到弱於大盤、目標價由250元調降到220元。