最近打疫苗不良反應事件引起國人注意三高、腎病、呼吸道等慢性疾病，根據最新統計的2020年雲林縣十大死因，心臟病位居死因排行第2名、肺炎第3名、糖尿病第4名、腦血管疾病第5名、高血壓第8名、腎病第9名。

根據衛生福利部統計處公布資料顯示，雲林縣2020年死亡人數7069人、2019年7183人，十大死因都相同，僅少數排序不同，差異不大。

2020年雲林縣十大死因排序、比率、人數為第1名惡性腫瘤28.1％共1989人；第2名心臟疾病14.3％共1014人；第3名肺炎9.3％共656人；第4名糖尿病6.5％共456人；第5名腦血管疾病6.3％共444人；第6名事故傷害4.3％共307人；第7名慢性下呼吸道疾病3.2％共229人；第8名高血壓3％共214人；第9名腎臟疾病2.7％共192人；第10名慢性肝病2.5％共180人。

2019年雲林縣十大死因排序、比率、人數為第1名惡性腫瘤28.％共2009人；第2名心臟疾病13％共935人；第3名肺炎10.8％共777人；第4名腦血管疾病6.3％共456人；第5名糖尿病6.2％共447人；第6名事故傷害4.7％共335人；第7名慢性下呼吸道疾病3.5％共253人；第8名慢性肝病2.8％共200人；第9名腎臟疾病2.7％共192人；第10名高血壓2.6％共186人。

雲林縣日前注射疫苗不久過世的長者有4人，88歲四湖鄉女性有心臟病、狹心症、痛風病史；86歲古坑鄉男性有糖尿病、高血壓病史；83歲元長鄉女性有洗腎病史；85歲崙背鄉男性有罹患癌症病史。

惡性腫瘤是多年來十大死因之首，2020年雲林縣有1281名男性、708名女性死於癌症，排名順序依序是第1氣管、支氣管和肺癌； 第2肝和肝內膽管癌；第3結腸、直腸和肛門癌；第4名口腔癌；第5女性乳癌；第6攝護腺癌；第7食道癌；第8胃癌；第9胰臟癌；第10白血病。