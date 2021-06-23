日前國軍桃園醫院爆出院內確診者，雖22日市府宣布全院1400多人採檢皆呈陰性，但23日上午，桃園市長鄭文燦在防疫會議中強調，鑒於過去部桃經驗，這次國軍桃園總醫院的傳染熱區將接續進行2、3、4採，以免有2採陽的狀況。

日前國軍桃園總醫院出現確診病例，並且全院採檢，22日宣布1400人1採皆呈陰性，鄭文燦指出，整個醫院的全員採檢是必要的，且採檢不是只有做一次，因為病毒的特性，有時候1採並不會出現，依照過去部桃出現4採才出現陽性的經驗，鄭表示熱區人員會再持續進行2採3採甚至4採，避免隱藏的確診。

鄭文燦指出，目前院內熱區在ICU病房以及第9病房，當中確診者包含病人、護理師以及陪病者，強調熱區相關人員都會接續做2採直至4採，鄭也指出，目前國軍桃園總醫院的病人會3天採1次，醫護人員也會定期採檢。

鄭文燦強調，要達到醫院清零，同時也需要做病人和陪病者的追溯，並指出日前就有確診者是透過陪病者的匡列發現的，強調追溯相關人員重要性，鄭文燦補充，除了人與人的接觸的匡列採檢外，因為過去環境接觸感染也曾經發生過，所以在這次的採檢中也會納入環境的採檢。

鄭文燦表示，國軍桃園總醫院群聚感染的事件要達到醫院清零，還需要加強，並指出，在感控策略上院內會依照風險高低分為紅區黃區綠區，但鄭強調，因為過去部桃有綠區確診的經驗，整個院區仍要當紅區處理，鄭文燦稱，目前國軍桃園總醫院要清零還有工作待完成，需確認院內沒有風險後才會恢復營運。