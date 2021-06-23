台灣色情影音平台SWAG近年來爆紅，許多台灣女生為賺錢下海拍片，不過日前有未滿18歲的國中生竟公然討論起平台女優，還說台灣很多女優身上都有刺青，比日本女優難看很多，此番言論在網路上引發正反論戰，有人認為刺青會降低質感「就像+9妹」，也有人說刺青代表台灣味，「難看你們又愛看，怪我們囉？」

1名網友在PTT上發文表示，他日前在戶外聽到一群男國中生討論色情片，剛好聊到近幾年爆紅的台灣成人影片平台SWAG，其中1名國中生還說SWAG上拍影片的女優很多都有刺青，與日本的女優相差很多，甚至說「跟日本比起來難看許多」；原PO當下聽到震驚不已，「聽到這我的安格斯黑牛堡頓時掉在桌上，還打翻我的糖醋醬」。

日前有未滿18歲的國中生竟公然討論起平台女優，還說台灣很多女優身上都有刺青，比日本女優難看很多，在網路上掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

原PO最後笑稱「該怎麼反駁他，未成年不能上這類網站啊？」許多老司機則留言發表看法，「+9妹，氣質有夠差」、「刺青風塵味重，沒有日本女孩的校園感」、「我都找沒有刺青的」、「確實，很不愛刺青女」，不過也有人說「刺青才讚」、「識貨啊，給予讚賞」、「難看你們又愛看，怪我們囉？」

此外，也有網友質疑此篇文章是幻想文，因為原PO提及吃的餐點掉地上，網友怒批「現在哪裡可以內用，防疫破口」、「你在哪裡內用啊，講話啊」、「防疫破口」、「你怎麼能夠內用，哪裡的餐廳」。