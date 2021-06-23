大陸女星于莉原本是舞蹈演員，但在某次演出時不甚跌斷手骨，被迫放棄舞蹈生涯，之後在朋友推薦下轉往演藝圈，90年代到香港發展，拍了不少影視作品，無奈沒有大紅大紫，2014年後就沒有新作品，近來她偶爾會到香港度假見朋友，57歲的她仍享受單身生活。

于莉曾因外型神似女神趙敏，有「翻版趙敏」之稱，加上身材出眾受到關注，曾和周潤發合作《監獄風雲II逃犯》，之後也拍過不少電影，也主演過三級片《冇警時份》，第一次當女主角則是在《繡繡和她的男人》，不過演藝事業始終沒有大紅大紫。

于莉曾和馬景濤有過一段情。(圖／本報系資料照)

于莉曾和任達華拍三級片《冇警時份》，但沒有裸露演出。(圖／翻攝自微博)

而她的戀情似乎比事業更為精彩，曾跟張藝謀傳緋聞，和馬景濤一段情更是為人所知，男方曾把她列為除了媽媽、女兒外，「一生最愛三個女人」之一，兩人分手後，馬景濤還一度傳出想不開。

另外有傳聞于莉跟某富豪過從甚密，後來遭正宮報復，找人將于莉毒打一頓，讓她子宮受重創，不過消息本人未證實。于莉淡出幕前多年，近年偶爾會到香港度假見朋友。

于莉仍不時會跟葛蕾見面。(圖／翻攝自微博)

葛蕾去年曾在微博曝光兩人聚餐照，于莉雖然乍看下和過去模樣有差距，但皮膚依舊緊緻無瑕疵，氣色也相當好，似乎非常享受單身生活。

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