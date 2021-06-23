中市開辦勞資爭議視訊調解，完成全國首例線上服務。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

國內新冠肺炎防疫升級，坊間勞資爭議迭起。台中市政府勞工局特開辦「勞資爭議視訊調解服務」，日前完成全國首件勞資爭議視訊調解會議，經調解人協助，雙方線上協商達成共識，調解順利成立；勞工局長張大春說，勞資雙方若有急迫性爭議調節需求，即可安排採視訊調解。

張大春表示，市府配合中央防疫政策延期辦理勞資爭議調解會議，為遵守防疫政策並兼顧勞資雙方解決急迫性爭議需求，市府運用視訊科技召開會議，可跨越時間、地域限制，即時溝通協調；提供民眾便利、安全服務。勞資雙方可藉由視訊會議解決紛爭，亦能規避面對面的尷尬及火爆場面。

張大春說，市府日前完成全國首件勞資爭議視訊調解會議，由勞工局安排熟捻視訊會議的調解人，於市府晤談室主持召開；勞資雙方自行選擇適合場所進行，由調解人逐一確認出席人員後，勞資雙方就請求事項分別陳述，調解人提供調解方案並居中協調，於線上協助解決紛爭，協商結果雙方達成共識調解成立。

勞工局指出，調解紀錄當場經勞資雙方線上確認無誤後，1週內自行至市府文心樓1樓勞工局洽公櫃台於調解紀錄上簽名，即完成會議效力。因疫情影響，勞資爭議調解會議均延後召開，建議如有勞資糾紛，可先自行協商處理爭議，有關勞資爭議線上申辦系統，可查詢勞工局網站。