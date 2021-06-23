北韓向世界衛生組織（WHO）通報累計廣篩3萬人後，至今境內仍0確診。

號稱0確診的北韓先前主動通報世界衛生組織（WHO），指出境內有上百人出現類流感症狀或是嚴重呼吸道感染，一周內廣篩了700多人，至今境內超過3萬人進行過PCR病毒檢測，結果全部為陰性。

綜合德國之聲、觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）報導，根據世衛於18日公布的週報，北韓日前主動通報WHO，截至10日，已經有3萬348人進行過核酸檢測（PCR），當中4日至10日期間一共檢測了733人，其中149人出現類似流感或嚴重呼吸道感染的症狀，不過檢測結果全數為陰性。

這份報告並未說明北韓有多少人被隔離或是已經解除隔離，世衛在概述一欄裡特別點出，「北韓持續通報『零確診』。」

2020年初新冠肺炎蔓延全球之際，北韓早早就封鎖邊境，各國駐北韓外交人員也紛紛撤離，當時外界就懷疑北韓境內早就爆發疫情。

儘管平壤持續宣稱境內零確診，卻仍持續向全球疫苗免疫聯盟（GAVI）要求配送疫苗，GAVI已經承諾會配送170萬劑AZ疫苗給人口約2500萬的北韓，但礙於北韓缺乏「技術準備」，加上全球疫苗供應短缺，配送疫苗給北韓的時程已經無限期延後。

除了GAVI，北韓也有機會從美國那裡取得疫苗，華府日前承諾另外捐贈5億劑輝瑞/BNT疫苗給低所得與中低所得國家，美國國務院及GAVI都證實，當中包含北韓，美國8月將會率先配送當中的2億劑疫苗，只是目前不清楚平壤會否接受。另外，南韓總統文在寅近期也表示願意提供疫苗給北韓。

有趣的是，儘管北韓對外抨擊各國超買疫苗的行為，對內官媒卻懷疑疫苗的有效性。