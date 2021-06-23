26歲大陸女星鞠婧禕出身偶像團體「SNH48」，因零死角的絕世美顏被封為「4000年一遇美女」，高顏值總是會掀起網友熱烈討論，然而人紅是非多，她多次被爆出整形傳聞，日前更傳出她連肩膀線條都是整形的，對此工作室也立即回應，發出嚴正聲明。

鞠婧禕日前又因為外表，以關鍵字「鞠婧禕怎麼連肩線都能變」登上微博熱搜，這次連她的肩線都受到討論，有網友挖出她的舊照，發現以前鞠婧禕並不是現在性感的直角肩，肩膀線條明顯是斜的，網友也忍不住在內文說，「只能說在成為美女這件事上，她真的很努力」。

網友挖出鞠婧禕舊照引起討論。（圖/翻攝自微博）

該名網友附上鞠婧禕舊照和近照的對比圖，許多網友都忍不住酸「連肩膀都能整形」、「不就是去診所打針嗎」、「美女想要變更美，就是得靠醫美」、「怎麼連肩膀都要動刀啊」，但也有粉絲跳出來護航，解釋鞠婧禕過去的身形比較肉，後來靠著健身改變身形，直角肩也是這樣練出來的，「人家只是自律」。

鞠婧禕的新舊對比圖讓網友狂酸。（圖/翻攝自微博）

最近鞠婧禕的顏值不斷受到攻擊，工作室也嚴正發表聲明，強調網路上的謠言都是有心人士故意傳播，內容都是不實謠言，呼籲網友停止抹黑，工作室已經在搜集資料，將會以法律途徑追究責任，不少粉絲也留言支持工作室硬起來，「請公司好好保護鞠婧禕」、「直接提告」。