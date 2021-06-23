中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報系資料照）

本土又破百例，指揮中心宣布今天新增104確診、24人死亡。（圖／中時新聞網製作）

新冠肺炎本土疫情未歇，國內繼連2日低於百例後，今日再新增104名本土個案，無境外移入。確診個案中新增24例死亡。指揮官陳時中說，今日病例數比前2天多，但是整體的趨勢往好的地方走。

今日新增的104例本土病例，為45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年6月10日至6月22日。個案分佈以新北市45例最多，其次為台北市22例，高雄市及新竹縣各9例，桃園市7例，苗栗縣4例，基隆市3例，宜蘭縣2例，彰化縣、南投縣及屏東縣各1例。其中雙北地區以外縣市37例中，28例為已知感染源，5例關聯不明，4例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

至於今日新增的24例死亡個案，為男性15位、女性9位，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於4月11日至6月14日，確診日介於4月13日至6月16日，死亡日介於6月13日至6月21日。

這波本土疫情（5月11日至6月21日）共累計公布1萬2879名確診個案，當中已有9041人解除隔離，解隔離人數達確診人數70.2%。

去年至今，國內共累計1萬4260例確診個案，分別為1166例境外移入，1萬3041例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案14228)，累計101例移除為空號自

國內至今累計599例死亡病例，其中591例本土，個案居住縣市分布為新北市301例、臺北市235例、基隆市19例、桃園市15例、彰化縣9例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣、高雄市及花蓮縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

對於今日本土個案再次破百，陳時中表示，和端午節大型流動產生的後遺症關係相對低，和群聚事件關係比較大，不過還是要多做研判。