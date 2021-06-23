近2成相信 一個月內可回到三級警戒前生活 。本報資料照

5月疫情大爆發，台灣民意基金會今公布最新民調顯示，被問到覺得何時可以回到以前正常生活（5月15日三級警戒以前）；民調顯示，大多數台灣人目前仍持相當樂觀態度看待這一波疫情發展，近2成的人相信一個月內就可回歸正常生活，7成5的人相信一年內台灣就可脫困。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，不過和上個月疫情剛爆發時的調查研究發現比較，此刻的台灣人已明顯傾向保守許多。

五月中旬本土疫情爆發，對日常生活的影響有多大？民調顯示，38.2％非常大，31.3％還算大，24.3％不太大，4.7％一點也沒影響，1.5％沒意見、不知道、拒答。

截至6月19日，全台灣成年人中有7成的人感覺到這波疫情風暴對其日常生活造成相當大的衝擊，約四分之一的人感覺影響不大。

游盈隆指出，和上個月相比，感覺這波疫情對其生活造成大衝擊的人增加了10.2 個百分點，覺得疫情對其生活影響不大或沒有影響的人的人也減少了10 個百分點。整體來講，五月中爆發的新冠肺炎疫情已經對台灣2350 萬人的日常生活造成全面性的衝擊和影響。

對於個人工作與收入受這波疫情的影響有多大？民調顯示，27.3％非常大，22.5％還算大，25.1％不太大，24.1％一點也沒影響，1.1％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆說，換句話說，有5成的人工作與收入受到大的衝擊，4成7的人覺得衝擊不大或根本就沒影響。這意味著，有近千萬成年人實際上感受到疫情風暴對其工作與收入帶來了相當大的衝擊。

游盈隆認為，與去年 5 月相比，這波疫情對台灣人工作與收入的衝擊強度更強，雖然整體衝擊的人口規模可能差距不大。2020年5月的調查研究發現，20.2％影響很大，28.4％小有影響，26.3％沒什麼影響，24.8％一點也沒影響。但面對目前這波疫情，感覺工作與收入受到非常大影響的人比去年增加7個百分點。

他說，一個百分點如果約略等於 19.5 萬成人，七個百分點代表的是接近 140 萬人。由此可見，這波來勢洶洶的疫情風暴 已經對台灣經濟與社會帶來比去年上半年更可觀的傷害。

至於覺得何時可以回到5月15日三級警戒以前的生活；民調顯示，6.3％兩星期內，12.6％一個月內，13.1％兩個月內，13.1％三個月內，14.4％三個月到半年，15.8％半年至一年，8.1％一年以上，0.3％已經回不來了，16.2％不知道。

本次調查訪問期間是2021年6月15-19日，以全國為範圍的二十歲以上；以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1072人，誤差在95％信心水準下約正負 2.99 個百分點。