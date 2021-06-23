立陶宛宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，國人也對立陶宛表達感謝。國民黨立委李德維表示，感謝立陶宛義助，但同時外媒報導也透露出來，立陶宛的疫苗不是人家主動捐，而是我們開口要的，他更進一步質疑，「還有多少駐外館處使節，也被同樣要求跟駐在國開口？」

李德維指出，根據《路透社》報導，立陶宛衛生部提交的文件顯示，這些疫苗是由「台北駐拉脫維亞代表團」在6月15日尋求幫助後，決定捐贈的。

李德維表示，感謝立陶宛義助，也肯定派駐拉脫維亞的代表黃鈞耀的努力，但是如果駐拉脫維亞代表都找上了立陶宛要疫苗，此時此刻，還有多少駐外館處使節，也被同樣要求跟駐在國開口？

李德維質疑，「到處討要疫苗」，這真的是台灣要向世界展示的抗疫形象？其實也正好更凸顯了「疫苗乞丐」的困境，因為，這批疫苗又是我們討來的。

李德維指出，立陶宛的捐贈預計會在9月底前抵達，真心呼籲是否不要為難人家了，如果拖到9月底，台灣還無法取得足夠疫苗，非要那2萬劑不可，後果早就不堪設想。就算非要，那就付錢，台灣有能力，不能佔立陶宛便宜。