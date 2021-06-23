壹傳媒有限公司董事會今（23）日宣布，基於香港當前情況，《蘋果日報》印刷版將不遲本周六（26）日最後一期，電子版則不遲於同日晚上11時59分停用。壹傳媒旗下的《壹週刊》社長黃麗裳今早發文表示「做好撤退的事」，表示編輯部相信在「大時代下已經到臨終點前」、「享受過做新聞的自由，就無悔了」。

黃麗裳今在《壹週刊》臉書專頁發文稱，《壹週刊》3年前成功由紙媒轉型到網媒，到2019年開始走訂閱路線，脫離《蘋果日報》自立，訂閱制一開始，《壹週刊》拿下超過10萬個訂户，老闆也嘖嘖稱奇，但只能減少虧蝕，未能扭虧爲盈。

黃麗裳表示，在這個歷史時刻，她沒有眼淚了，在動盪的辦公室裡，她告訴自己要抑壓著情緒，「做好撤退的事」。有同事捨不得，仍存一絲希望，她只有狠狠的劈頭一句：「別存幻想！」過去大家為壹週刊努力過，「享受過做新聞的自由，就無悔了」。