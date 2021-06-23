受到滯留鋒面影響，中央氣象局提醒今天（23）日南部及宜蘭地區有局部大雨發生機率，宜蘭縣長林姿妙上午前往視察壯圍抽水站及分洪道新建工程，宜蘭市長江聰淵赴宜壯橋及美福大排下游，強調已做好防災整備，確保大雨期間能保障人民生命財產安全。
宜蘭縣長林姿妙已多次前往壯圍抽水站視察，雖然正逢疫情期間，但防汛工作不停歇，上午她視察現場施工狀況，看到施工人員佩戴口罩做好防疫措施照常施工時，也感謝施工人員對地方建設戮力付出，盼工程能早日完成投入抽水防災行列。
縣府水資處表示，壯圍抽水站安置4具抽水機組，完工後運轉可達每秒18公噸的抽水排洪效能，去年年12月17日開工，預計於明年6月完工，目前仍在積極趕工，期望於明年5月汛期加入防汛運作行列。
宜蘭市公所轄內管理的金六結、文昌、力行、新生及宜東共5座抽水站，並備有5台12英吋、4台6英吋及10台3英吋移動式抽水機，今演練移動式抽水機12英吋3台，確保機組運轉正常。
宜蘭市長江聰淵表示，透過移動式抽水機防災人員的試運轉演練，提高搶救人員的機動能力及排除問題能力；市公所不只把防疫工作作好，對於各項防汛應作的準備，更是積極嚴陣以待，力求確實。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。