宜蘭市長江聰淵視察移動式抽水機試運轉演練情形。（宜蘭市公所提供／李忠一宜蘭傳真）

受到滯留鋒面影響，中央氣象局提醒今天（23）日南部及宜蘭地區有局部大雨發生機率，宜蘭縣長林姿妙上午前往視察壯圍抽水站及分洪道新建工程，宜蘭市長江聰淵赴宜壯橋及美福大排下游，強調已做好防災整備，確保大雨期間能保障人民生命財產安全。

宜蘭縣長林姿妙已多次前往壯圍抽水站視察，雖然正逢疫情期間，但防汛工作不停歇，上午她視察現場施工狀況，看到施工人員佩戴口罩做好防疫措施照常施工時，也感謝施工人員對地方建設戮力付出，盼工程能早日完成投入抽水防災行列。

縣府水資處表示，壯圍抽水站安置4具抽水機組，完工後運轉可達每秒18公噸的抽水排洪效能，去年年12月17日開工，預計於明年6月完工，目前仍在積極趕工，期望於明年5月汛期加入防汛運作行列。

宜蘭市公所轄內管理的金六結、文昌、力行、新生及宜東共5座抽水站，並備有5台12英吋、4台6英吋及10台3英吋移動式抽水機，今演練移動式抽水機12英吋3台，確保機組運轉正常。

宜蘭市長江聰淵表示，透過移動式抽水機防災人員的試運轉演練，提高搶救人員的機動能力及排除問題能力；市公所不只把防疫工作作好，對於各項防汛應作的準備，更是積極嚴陣以待，力求確實。