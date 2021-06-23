從2020年下半年開始，由於市場需求旺盛，加上有限的晶圓製造產能導致晶片供不應求，讓大陸國內外晶片廠商接連調價，有的價格與去年底相比已提高5倍之多。大陸電子企業負責人也指出，伴隨晶片短缺漲價潮蔓延，終端消費市場也承受不小壓力，一些行業產品已在醞釀提價。包含像聯想、海康威視近日都傳出相關行動。

據《21世紀經濟報導》指出，作為大陸國內安防市場巨頭的海康威視，日前一張價格調整通知函引發廣泛關注。海康威視在通知函提到，由於全球疫情蔓延，上游原材料價格全面上漲，導致產品生產成本持續攀升。迫於成本壓力，公司決定逐步上調部分產品價格。

而全球最大個人電腦品牌聯想相關負責人近日指出，預計今年個人電腦行業將出現價格上漲趨勢。聯想首席執行官楊元慶也表示，供應短缺將不可避免導致零組件價格上漲，企業吸收一部分，但剩下的要通過價格調整來實現，這是一個動態的過程。