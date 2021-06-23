身為女生的宿命，一個月總有一次身心都不舒服的時候，生理期的疼痛超折磨人，也因此有這困擾的女孩們，不斷在尋找能夠緩解的方式，其中，日本瘋傳一個偏方，只要看著搞笑藝人三浦敏和(小敏、トシ)的照片，經痛就會好很多，更勝吃止痛藥，此事以成為眾所皆知的都市傳說，很多女性嘗試後都表示有效，因此有日本節目製作了特別企劃，請來專家用科學方式驗證。

三浦敏和是搞笑雙人組「小崇小敏」的成員，原本名氣還OK的他，這兩年突然爆紅，就因為他成為了「都市傳說」的主角，很多女生都說生理期時看了他的照片，經痛就不藥而癒，還有節目為此上街頭採訪，意外發現真的有許多女性民眾試過這個偏方，且都是正面反饋，表示看了小敏照片真的舒緩了疼痛。

這個連小敏本人都不知道是什麼緣故的現象，日本NHK電視台專門解答冷知識的節目《ガッテン！》，特別製作了專屬企劃，要來替大眾解開謎團，節目找來正值生理期且有經痛問題的受試者，安排她們做核磁共振，在檢查的同時，請受試者看著小敏的照片，藉此得到腦部成像，再來進行醫學分析。

檢查結果出乎意料，受試者在看著小敏照片的時候，腦部舒緩痛楚的部位真被觸發運作，受試者也表示「看了照片經痛緩解了許多」，節目組也安排了對照組，就是讓經痛受試者看小敏夥伴小崇的照片，讓人傻眼的是，腦部舒緩痛楚的部位，並未因此觸發運作。

「小敏照片解經痛」的實測結果讓眾人大感吃驚，沒想到真人與科學實測，竟跟「都市傳說」內容完全相符，節目組為此採訪了美國達特茅斯學院腦科學專家Tor Wager，他表示小敏跟安慰劑的作用很類似，「人們期待做某件事會產生正向效果，因此壓力、緊張感隨之消失，疼痛就減少了」，也就是說，眾多女性聽聞看小敏照片治經痛的都市傳說，內心產生預期心理，因為期待感而抵銷了不安感，所以生理期疼痛也跟著緩解了。