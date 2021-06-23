國際柔道總會（IJF）公佈了獲得東京奧運參賽資格的選手名單，中華隊由柔道一姐連珍羚領軍，加上女將林真豪、男將楊勇緯，一共3人取得資格，連珍羚將是二度前進奧運，林真豪、楊勇緯都是奧運初體驗。

IJF公布的名單中，女子57公斤級連珍羚以奧運積分排名第8直接進軍奧運；男子60公斤級楊勇緯以奧運積分排名第11取得資格；女子48公斤級林真豪雖然奧運積分排名在第42，靠著洲際名額拿到珍貴的奧運門票。

獲得東京奧運參賽資格好消息，連珍羚、楊勇緯也透過臉書粉專分享心情，連珍羚表示：「很榮幸可以二度叩關奧運，接下來就是要拿出我這些年練習柔道的『集大成』，不管發生什麼事我都會堅信自己這20多年的目標而不動搖，希望可以在這一次的東京奧運上表現出來。」

初次挑戰奧運的楊勇緯，立下金牌這個遠大的目標，也坦言沒有太期待，「因為太期待會亂了腳步，忘了必須要做的事，參加奧運是很特別的經驗，也期待讓更多人認識柔道，希望從東京為台灣帶來振奮人心的好消息，為自己、哥哥和家人共同的奧運夢努力。」

加上柔道3席參賽選手，目前東奧中華代表團已經獲得17個運動種類、50席奧運資格，分別是田徑2席、自由車1席、划船1席、空手道2席、射箭5席、射擊6席、馬術1席、拳擊4席、桌球6席、跆拳道4席、游泳2席、網球1席、輕艇激流1席、競技體操5席、舉重5席、高爾夫1席及柔道3席。