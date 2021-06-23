新北市新莊林姓機車騎士，去年12月在馬路上蛇行，危害其他用路人，經民眾以行車紀錄器檢舉，警方開罰1萬2000元，並吊扣駕照3個月。林辯只是變化車道，並無危險駕駛，提出行政訴訟請求撤銷罰單，士林地院勘驗監視器，發現林短短5秒，車身3次大幅傾斜變化車道，判決林男敗訴，可上訴。

林男去年12月12日下午1點多，行經新莊中正路、公園一路交岔口，被後方汽車行車紀錄器拍下囂張蛇行行徑，警方開單由裁決所裁罰1萬2000元，違規記點3點，駕駛應參加交通安全講習，吊扣牌照3個月。

林男聲稱自己是一般超車行為，他有先按喇叭，再微微向左超越前車，並沒有忽左忽右等危險駕駛蛇行的行為，而且依擷取的畫面，並非事實全貌，欠缺公正、公信的事實。

法官勘驗影片，確定林男騎車有多次、密集、連貫驟然任意變化車道，短短5秒鐘，從外側跨越中線，到內側車道來回3次，駕駛行為就是「蛇行」，且蛇行容易造成四周車輛反應不及，或自身追撞、自撞的危險，裁罰較一般違規變化車道更重，並無違反常理，駁回林男請求，判決林敗訴。