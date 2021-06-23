終端應用需求強勁，石英元件廠—加高(8182)前5月合併營收為14.33億元，年成長30.08%，由於下半年為傳統旺季，加高下半年營運可望比上半年好，挾業績高成長優勢，加高今天盤中股價亮燈，創下2007年7月16日以來新高。

5G智慧型手機換機潮、5G基站及資料庫中心網通設備、WiFi及車用等新應用需求激增，帶動石英元件市況火熱，晶技(3042)、加高、希華(2484)等石英元件廠今年上半年業績表現不俗，由於石英元件產品呈現供給吃緊，讓廠商下半年業績看好。

加高第1季稅後盈餘為8129萬元，年成長87.61%，單季每股盈餘為0.76元，累計前5月合併營收為14.33億元，年成長30.08%。

加高現有高雄、深圳及泰國三個廠區，其中深圳廠以供應大陸當地客戶為主，佔公司產能比重約30%，為因應客戶需求，加高在台灣及泰國廠擴建新產能，新產能預計陸續開出，為營運增添動能。

加高表示，目前石英元件仍是供給吃緊，且下半年為傳統旺季，營運可望依循往年趨勢，下半年可望比上半年好。