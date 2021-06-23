亞系外資針對鈺太(6679)出具最新研究報告，看好第二季營收持續強勁、今年獲利有機會翻倍成長，但年初至今股價上揚了80%，故將評等由買進調降到優於大盤、目標價維持400元。

亞系外資表示，鈺太年初至今股價上揚了80%，優於其他PC無晶圓廠個股，目前鈺太仍有30%的營收貢獻來自於非PC，包括TWS、電視、遊戲機、甚至是汽車，增添未來的獲利空間，也預計強勁的PC需求和緊張的產能可能會在今年放緩，智慧電視、汽車將會是營運下一個亮點。

亞系外資表示，鈺太在D-mic(數位麥克風)應用更廣泛下，對於毛利率表現帶來正向助益，預計鈺太第二季毛利率將達39%~40%，且今年有機會都維持這個水準，這也顯示出鈺太全年毛利率有機會相較去年成長約5個百分點，每股獲利也有機會翻倍成長。

亞系外資表示，鈺太在筆記型電腦領域上具有優勢，後續有機會挾此優勢，將數位麥克風延伸到智慧電視、汽車，然而，儘管這些項目已經取得了進展，但今年仍可能不會看到太多進展，主要還是因為產能緊張的排擠效應，鈺太今年仍將65%~70%的收入來自筆記本電腦，預計鈺太未來3~5年將保持20%~30%的營收年複合式成長。

亞系外資表示，反映鈺太第二季度更強勁的銷售勢頭以及利潤率進一步上升，維持其400元目標價不變，只是股價自2020年8月以來上漲了83%，故將其評等由買進調降到優於大盤。

鈺太首季獲利衝上1.25億元，年增加1.17倍，每股獲利為3.07元，創歷史新高。鈺太5月營收達2.45億元，月增加9,36%，已經連續3個月業績創歷史新高紀錄；累計前5月營收10.9億元，年增66.55%。