一名24歲男子阿竣（化名）與女友分手後，竟擅自將兩人交往時所拍下的7段性愛片上傳至全球知名成人網站Pornhub，經其女友發現後提告，新北地院審結，依妨害風化罪判拘役60日，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，阿竣不滿與女友分手，便暗自將兩人熱戀時所拍下的照片與影片，擅自上傳至成人網站Pornhub，且一連傳了7部交纏片，將足以引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情之影片及照片張貼在該網站，供不特定人瀏覽。案經其女友發覺後，憤而前往警局報警提告。

新北地院法官審理時發現，阿竣於2020年4月間上傳一部女友為他口交的影片、同年6月間再傳一部口交片以及3部兩人性交影片，又於同年7月發了2部口交片，並散布其女友裸露胸部的照片等，總計7部影片。

對此，阿竣全部坦承行，法官參酌阿竣的偵訊、Pornhub網站截圖，並且證明影片中的女性即其前女友以及影片光碟等，判定其行為已違反妨害風化罪，分別以網際網路散布猥褻影像等4罪，應執行拘役60日，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。

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