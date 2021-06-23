新冠肺炎本土個案有減少跡象，外界關注是否有機會推動「微解封」。台大公衛學者以西班牙為例，當地開放500名健康民眾參與5小時室內演唱會並追蹤往後8日的情形，發現在搭配快篩，並嚴格落實人流管制、戴口罩、保持室內通風之下，參與演唱的民眾0人在日後確診，顯示嚴格控管下的活動不會增加感染風險。

公衛學者任小萱表示，西班牙去年為了研究，12月在巴塞隆納的夜店舉辦5小時、500人的大型室內演唱會，並採取多項對應策略，觀察參與演唱會8日後，是否提高感染風險。當時共有1047位18-59歲的健康民眾參與，活動當日檢測陰性才能入場，若有14天內曾確診，或是高血壓、癌症等共病，或與年長者居住的人，都排除在外。

任小萱表示，該市內演唱會試驗以隨機分派的方式進行，民眾有一半的機會受邀。活動當日早上至下午於現場進行快篩、TMA檢測，篩檢站及演唱會場地入口皆有體溫量測，參與的人員全程都需配戴N95口罩，允許唱歌跳舞，但在吧台區喝飲料時可暫時脫下口罩。會場多處設置乾洗手，保全嚴格管制人流、動線。

在演唱會現場的戶外吸菸區，保全嚴格管制民眾的社交距離，但會場內則無社交距離限制。任小萱表示，現場室內溫度控制在19.3-20.4度，活動前的二氧化碳濃度也控制在417-440ppm之間，與戶外相同，活動期間則不超過800ppm，出入口也全程開放，並保持空氣流通。

任小萱表示，該研究將民眾分為無參與演唱會和參與演唱會2類，發現抗原快篩0人陽性，但TMA檢驗陽性者都是3％，經進一步安排PCR檢測，發現各有1人PCR陽性。TMA陽性的這群人都經感染1個月以上，由此得知TMA不適合作為篩檢篩檢工具使用。

研究也發現參與演唱會的民眾，在參與後的8天都持續落實的非藥物公衛措施（NPI）措施，這群人日後確診的人數是0，而未參加演唱會的人當中則有2人日後確診，為輕症個案，Ct值為26.3及28.3。在活動中，保全並未有任何帶口罩提醒的介入動作，但58名工作人員活動前及8日後也皆未確診。

任小萱表示，從這項研究發現，若能搭配快篩、戴口罩、保持通風等預防措施，便能安全舉行大型室內活動。如果要舉辦演唱會，在嚴格控管下，是很安全的。