香港疫苗接種計畫第118天，公務員事務員長聶德權表示，截至今早10點，已接種首劑新冠病毒疫苗人數超過200萬，接種率為近3成。

香港政府昨公布，自2月26日展開新冠疫苗接種計畫以來，已接種共約3307500劑疫苗，當中有1998700人已接種第一劑，其中871900人接種科興疫苗；1126800人接種復必泰疫苗。至於1308000名已接種第二劑疫苗市民中，537800人接種科興疫苗；771000人接種復必泰疫苗。