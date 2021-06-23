香港超過200萬人已施打首劑疫苗 接種率近3成 12:082021/06/23 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港疫苗接種計畫第118天，公務員事務員長聶德權表示，截至今早10點，已接種首劑新冠病毒疫苗人數超過200萬，接種率為近3成。（中新社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港疫苗接種計畫第118天，公務員事務員長聶德權表示，截至今早10點，已接種首劑新冠病毒疫苗人數超過200萬，接種率為近3成。 香港政府昨公布，自2月26日展開新冠疫苗接種計畫以來，已接種共約3307500劑疫苗，當中有1998700人已接種第一劑，其中871900人接種科興疫苗；1126800人接種復必泰疫苗。至於1308000名已接種第二劑疫苗市民中，537800人接種科興疫苗；771000人接種復必泰疫苗。 台東牧心60位憨兒 預計下周接種疫苗 因應接種潮 中市306家診所將可施打 #接種 #首劑 #新冠疫苗 #接種率 #香港 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 關島接種疫苗誘人 機加酒不到5萬 04:102021/06/23 生活新聞 花蓮首位染疫亡 7旬翁患慢性病史 04:102021/06/23 地方新聞 美國慶7成成人接種確定落空 鼓勵年輕人打疫苗 10:412021/06/23 國際 打完疫苗哺乳嬰猝死 初判嗆奶窒息 04:102021/06/23 焦點要聞 摩根士丹利規定 未打疫苗者不得進入紐約辦公室 11:112021/06/23 財經 長者緩打潮 中市調查27.4％憂致死率 04:102021/06/23 地方新聞 千人打疫苗遭疑憑什麼 漢翔回應基於國防安全 04:102021/06/23 焦點要聞 變種病毒肆虐...歐美研議追加第三劑疫苗 04:102021/06/23 全球財經 打AZ後死亡達119人 3例不到50歲 04:102021/06/23 焦點要聞 逾8成民眾認國產疫苗要完成三期 近9成要疫苗選擇權 11:432021/06/23 政治 里長曝診所疫苗報廢找7類遞補 北市衛生局卻說不能打 09:022021/06/23 生活 兩岸熱門新聞 香港壹週刊宣布將結束營運 社長於臉書發表告別讀者的信 - 兩岸 - 工商 廈門單日增6例確診 均自台灣輸入 軌跡公布 - 兩岸 美指B-52連飛27小時威懾中俄？陸專家駁美軍說法言過其實 - 兩岸 號稱「奪島神器」075兩棲攻擊艦 陸海南艦內部首次曝光 - 兩岸 陸國產晶片將以28nm為新起點 14nm量產可望明年底實現 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。