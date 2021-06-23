長和路一段2巷大洲一號橋至永安橋間防汛道路塌陷。（台南市警三分局提供／曹婷婷台南傳真）

不敵大雨轟炸，馬路被炸出一個坑洞。梅雨鋒面再臨，台南市安南區部分地區昨天因為強降雨，造成零星低窪區域排水不及積水，長和路一段2巷大洲一號橋至永安橋間防汛道路地基塌陷，台南市警第三分局與相關單位立即管制、封閉該路段並有效疏導車流。

台南市警三分局表示，長和路1段2巷為市區及安南區民眾往來新市、善化方向重要道路，強降雨導致15時35分許該路段大洲一號橋至永安橋間防汛道路地基塌陷，產生坑洞，所轄和順派出所立即派員至現場協助相關單位管制、封閉該路段，並於大洲一號橋及永安橋設置交通崗以指揮車輛改道行駛，疏導車流，有效降低下班時段車流壅塞情形。

目前施工單位已緊急進行路面填補，避免路基流失，預計今日上午施灌混凝土填補路基，但仍需待數日評估路基穩固方能開放通行，第三分局提醒往來新市、善化及南科用路人務必提前出門，改道往永康、新市或善化、安定方向行駛。